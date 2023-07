W Stalowej Woli stanie pierwszy w historii miasta plenerowy fortepian z betonu

Całoroczny zewnętrzny fortepian w Stalowej Woli

Stalowa Wola w roku Jubileuszu 85-lecia miasta wpisuje się do grona takich miast jak Genewa, Jerozolima, Warszawa czy Szczecin, biorących udział w projekcie „Cadenza”. Misją „Cadenzy” jest wprowadzanie radości we wspólnych przestrzeniach, dzięki sile muzyki.

Jest to pierwszy na świecie całoroczny fortepian zewnętrzny, który oferuje połączenie doskonałego sprzętu muzycznego z nowymi rozwiązaniami technicznymi, które pozwalają na intensywne użytkowanie w przestrzeni publicznej.

Fortepian firmy Fulco System

Na inaugurację tego historycznego wydarzenia, 20 lipca (czwartek) o godzinie 19 odbędzie się koncert kameralnego zespołu „Contradanza”. Fortepian będzie zainstalowany oraz obsługiwany przez jego producenta firmę Fulco System i dostępny bezpłatnie dla wszystkich od 21 lipca do 21 sierpnia w godzinach 8-20. - Serdecznie zachęcam do propagowania wydarzenia oraz do udziału w koncercie – mówią organizatorzy z Urzędu Miasta.

Elektroniczny fortepian zewnętrzny Cadenza jest instrumentem całorocznym. Jego klawiatura jest hermetyczna, więc nie przeszkadzają mu opady deszczu czy pył. Poza tym jest „wandaloodporny”. Obudowa ze stali i betonu została wykonana w Gliwicach. Instrument waży ponad 300 kilogramów. Można też nim sterować na odległość za pomocą aplikacji. Wiadomo kiedy ktoś na nim gra, jest możliwość zwiększenia głośności, ściszenia fortepianu lub wyłączenia instrumentu.