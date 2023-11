Wkrótce w Stalowej Woli powstanie Centrum Młodzieżowe. Miasto ogłosiło przetarg

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie budynku użyteczności publicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Bryłę budynku będzie stanowił prostopadłościan częściowo zagłębiony w skarpie w taki sposób, że poziom pierwszego piętra znajduje się na poziomie terenu po wschodniej stronie budynku. Kubatura budynku wynosi 52 123 m3, a powierzchnia użytkowa – 6739,4 m2.

Zasadniczy zakres prac obejmuje przygotowanie terenu budowy, roboty ziemne, budowę budynku Młodzieżowego Centrum wraz ze wszelkimi instalacjami oraz przyłączami, wyposażenie obiektu, budowę zjazdu, parkingów, dróg manewrowych, oświetlenia i monitoringu zewnętrznego, zagospodarowanie terenu, w tym m.in. dirt park, amfiteatr, mini boisko do piłki koszykowej oraz nasadzenia zieleni.

Termin składania ofert upływa 29 grudnia o godz. 12:00.

– Ogłoszenie tego przetargu, to kolejny, milowy krok w spełnieniu obietnicy danej młodym ludziom w Stalowej Woli. Do ostatniego dnia roboczego tego roku mogą składać oferty firmy, które chcą wybudować niespotykane w regionie Centrum dedykowane młodzieży. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby nowoczesnego i bezpiecznego miejsca spotkań, rekreacji, wypoczynku i zabawy dla młodzieży w Stalowej Woli. Jestem przekonany, że kilka tysięcy metrów powierzchni, którą oddamy w ręce młodych, wraz z kręgielnią, ścianką wspinaczkową, parkiem trampolin, pomieszczeniami na rozwijanie zainteresowań, zewnętrznym amfiteatrem oraz wieloma innymi atrakcjami spełni marzenia stalowowolskiej młodzieży. Centrum Młodzieżowe na stałe wpisze się w krajobraz miasta otwartego na młodość, która niesie ze sobą wiele dobrych pomysłów, ale jest też szczególnym okresem w życiu, w którym miejsce spędzania wolnego czasu jest kluczowe