Wyremontowane wnętrza Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli są zachwycające

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli odzyskał blask

Otwierający konferencję prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny opowiedział o roli kultury artystycznej w rozwoju miasta od początku jego powstania. - Kultura pokazuje, jakie powinny być fundamenty społeczności. To coś, co wyraża człowieka, naród. Buduje dumę, łączy, przenika granice państw - mówił prezydent.

Na widowni obecna była delegacja z Norwegii, bo dzięki norweskim funduszom przeprowadzony został remont pomieszczeń, na co ze środków norweskich poszło kwota 13,5 miliona złotych. Przetarg wygrało konsorcjum firm z ofertą 15,3 miliona złotych. Kwota remontu była jednak wyższa ze względu na zwiększenie zakresu prac.

Pierwszą imprezą w wyremontowanej sali widowiskowej, była konferencja naukowa „Czy socrealizm jest kłopotliwym dziedzictwem dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli?". To nawiązanie do stylu architektonicznego, w jakim zbudowany został Miejski Dom Kultury.

Prezydent wspominał budowniczych obiektu z lat powojennych, mówiąc, że byli to ludzie piękni, o wielkim sercu, potrzebie wyrażania i wdrażania kultury, mimo że przyszło im to robić w czasach komunistycznych, mających cel ideologiczny, polityczny. Po latach refleksji można śmiało powiedzieć, że był to przemyślany plan.

Na wykłady o dziedzictwie socrealizmu złożyły się wykłady na temat Zakładowego Domu Kultury, przebudowie i pracach konserwatorskich i dziedzictwie kulturowym. Zaplanowano również wernisaże: "Dwóch ikon" (odsłonięcie obrazów Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka) oraz "Pinakoteka-prolog" prowadzona przez kuratora dr Piotra Szaradowskiego.