Wystawa fotografii „Dzieci Świata” Elżbiety Dzikowskiej w Miejskiej Bibliotece w Stalowej Woli. Trwa też konkurs plastyczny. Zobacz zdjęcia

Ciekawa wystawa w Stalowej Woli

Zadaniem uczestnika konkursu jest namalowanie lub narysowanie historii obrazującej poznanie swojego przyjaciela z wybranego kraju lub interesującego momentu zawartej przyjaźni czy też wspólnej przygody. Z możliwością uruchomienia wodzy wyobraźni, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko nie ma jeszcze przyjaciela w dalekim świecie, a chciałoby go mieć.

Wystawa jest ogólnodostępna i nieodpłatna. Towarzyszy jej konkurs plastyczny „Mój przyjaciel z dalekiego świata” dla dzieci w wieku od lat 6 do 15. Prace można wykonać w dowolnej technice malarskiej (akwarela, farba plakatowa, tempera, akryl), rysunkowej (pastel, kredka, sepia, tusz), lub mieszanej (łączenie wyżej wymienionych technik, kolaż), w formacie nie większym niż A3 (297 x 420 mm) i nie mniejszym niż A4.

Dzieci w fotografii Elżbiety Dzikowskiej

Każdy może przysłać maksymalnie 3 prace do 31 stycznia 2024 roku. Należy je dostarczyć osobiście lub wysłać na adres MBP, ul ks. J. Popiełuszki 10. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród – 20 lutego. Regulamin konkursu: www.mbpstalowawola.pl w zakładce „konkursy”.

A co zobaczymy na wystawie? Dzieci w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej najczęściej żyją w biedzie, bez możliwości nauki, od najmłodszych lat pracując, aby wspomóc rodziców, opiekują się młodszym rodzeństwem, niejednokrotnie głodują. Pomimo wielu trosk i przeciwieństw losu starają się znaleźć czas na zabawę i dzielą się z nami tym, co mają najcenniejsze, uśmiechem, który jest najkrótszą drogą do serca.

Wielkoformatowa i edukacyjna wystawa fotografii „Dzieci Świata” cenionej podróżniczki, Elżbiety Dzikowskiej, przemierzającej od wielu już lat kontynenty, znanej wszystkim widzom, m.in., z legendarnego programu Pieprz i Wanilia, zrealizowanego dla TVP wraz z Tonym Halikiem, została zorganizowana w mikołajkowo-świątecznym podarunku dla wszystkich dzieci ze Stalowej Woli i okolic, dzięki wsparciu i przy współpracy: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza, Superior Industries Production Poland i Elektrociepłowni Stalowa Wola.

Wielkoformatowa i edukacyjna wystawa fotografii „Dzieci Świata” Elżbiety Dzikowskiej została objęta honorowym patronatem Pana Lucjusza Nadbereżnego, Prezydenta Miasta Stalowej Woli i UNICEF Polska.