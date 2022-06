XV Podkarpacki Memoriał Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

- Zawody lekkoatletyczne, które organizujemy w Stalowej Woli odbywają się już po raz piętnasty. Dla Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli jest to ogromne wyróżnienie ze względu na to, że przyjeżdżają do nas zawodnicy z całego województwa podkarpackiego. Uczestnicy rywalizują w wielu dyscyplinach. Jest to dla nich ogromne wyróżnienie i bardzo ważne zawody, ponieważ mogą odnosić sukcesy w różnych dyscyplinach - mówi Barbara Nabrzeska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli.