Zabawa w gotowanie w hali owocowo-warzywnej „Zieleniak” w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Małżeństwo Ewelina i Mariusz Szkutnikowie z Zarzecza w Stalowej Woli

Propagowania smacznych, zdrowych i ciekawych dań

Ewelina i Mariusz Szkutnikowie to małżeństwo, które od wielu lat słynie z zamiłowania do gotowania, a zwłaszcza z propagowania smacznych, zdrowych i ciekawych dań. W Zarzeczu mają Osadę Marianów, gdzie można spędzić czas na łonie natury, zorganizować urodziny dla dzieci, warsztaty, integracje klasowe.

Małżonkowie prowadzą własny blog kulinarny „Zabawa w gotowanie”, na którym zdradzają sekrety przyrządzania wyśmienitych i zdrowych rodzimych i zagranicznych potraw. Swoją przygodę z gotowaniem traktują jako pasję, a inspiracje czerpią od najwybitniejszych kucharzy znanych z telewizyjnych programów typu MasterChef. Na blogu czytamy: „Zabawa w gotowanie” to połączenie naszej pracy i pasji, którą dzielimy się z dzieciakami podczas wspólnej zabawy w gotowanie! Poprzez zajęcia kulinarne pragniemy zaszczepić w dzieciach pasję do gotowania, ale pokazać im także, że może to być wspaniała przygoda.