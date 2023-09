Zakończył się remont tarasu Przedszkola nr 5 w Stalowej Woli

– Przedszkole nr 5 imienia Juliana Tuwima w Stalowej Woli jest placówką publiczną, o wieloletniej tradycji. Usytuowanie przedszkola w niewielkiej odległości od odnowionego Rynku w Rozwadowie, ale i w miejscu ustronnym, cichym i bezpiecznym jest niezaprzeczalnym atutem tej placówki. Plac zabaw jest wyposażony w bezpieczne, atrakcyjne urządzenia zabawowe: huśtawki, karuzele, domki i podesty do pokonywania przeszkód, do wspinania się oraz piaskownicę. Dzieci mają dużo miejsca do zabaw ruchowych, do gry w piłkę i innej aktywności ruchowej. Na całym placu przedszkolnym jest dużo zieleni, drzew i krzewów. Stary taras, który wymagał natychmiastowego remontu został zastąpiony piękną, nowoczesną i bezpieczną przestrzenią zabawy i odpoczynku, która wspaniale komponuje się z bryłą budynku Przedszkola – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli.