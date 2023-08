Zespół Nie-Bo zachwycił publiczność w Stalowej Woli. Tak wyglądało Dobre Granie Przy Fontannie na werandzie Miejskiego Domu Kultury

Robert Lubera zespołem Nie-Bo zagrał w Stalowej Woli

Ostatnio podczas stalowowolskiej “Majówki” przypomniał się w repertuarze Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej, brawurowo wykonując symfoniczne wersje utworów “Breakoutu” z udziałem Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Edwarda Horoszki. Na Dobrym Graniu Przy Fontannie zaprezentował się ze swoim zespołem Nie-Bo w towarzystwie wspaniałego muzyka, grającego na organach Hammonda – Kajetana Galasa. To była prawdziwa gratka dla fanów organowo-gitarowych brzmień, był to więc bardzo interesujący, choć deszczowy, wieczór!

Robert Lubera to gość zza między Stalowej Woli. Nieco starsi słuchacze mogą go pamiętać z zespołu Sagittarius z Nowej Dęby, gitarzyści z Warsztatów Muzycznych Miejskiego Domu Kultury – jako wykładowcę w klasie gitary.

Grał u boku wspaniałych artystów

A tak o swoim programie mówił sam Robert: - Po latach występów u boku wielu wspaniałych artystów (Tadeusz Nalepa Piotr Nalepa, Robert Gawliński, Artur Gadowski, Maciej Maleńczuk, Maciej Balcar, Róże Europy) postanowiłem powrócić do własnych piosenek i tekstów. Czynie to z wielką radością i entuzjazmem bo zrozumiałem że istnieje przestrzeń dla mojej twórczości autorskiej. Przekonałem się o tym w trakcie niezliczonej liczby koncertów klubowych z moim ukochanym zespołem Nie-Bo. Relacja między nami i naszą publicznością to fascynujące przeżycie które jest dla mnie bodźcem do zrealizowania tego projektu. Chcę podzielić się ze wszystkimi radością z grania na żywo i opowiedzieć za pomocą tekstów i dźwięków prawdziwą historię. Nasz entuzjazm sceniczny znalazł uznanie u wielu artystów z którymi Nie-Bo współpracowało i współpracuje. Teraz nadszedł czas żeby otworzyć nowy rozdział w działalności mojej i zespołu.