Żywa szopka ze zwierzętami w kościele księży michalitów w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Żywa szopka ze zwierzętami w kościele księży michalitów w Stalowej Woli

To sposób nie tylko na wystawienie szopki, ale także okazja do zbierania pieniędzy na zorganizowanie wypoczynku dla ministrantów. Przed wejściem do szopki ministranci wystawili skarbonkę, ale rozdają także gorącą czekoladę i ciasto.

A w „żywej szopce” są króliki, kury, gęsi, gołębie. I oczywiście figurki Świętej Rodziny. Na zewnątrz natomiast stanęły sanie ozdobione światełkami. Można sobie na nich siąść i zrobić pamiątkowe zdjęcie.