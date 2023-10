Kończy się remont ulicy Działkowej w Stalowej Woli. Zobacz na zdjęciach, co zostało zrobione

Remont ulicy Działkowej w Stalowej Woli

Znaczenie ulicy Działkowej dla Stalowej Woli

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny mówił o znaczeniu ulicy Działkowej dla miasta. To nią od pięćdziesięciu lat działkowicze dojeżdżają do ogrodów, korzystają z niej właściciele garaży, po rewitalizacji nadsańskich błoni stanowi do nich dojścia jak też do Parku Zimnej Wody, oczyszczalni ścieków i schroniska dla zwierząt.