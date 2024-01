Stalowa Wola może stać się gminą z bezpłatną komunikacją miejską. Prezydent Lucjusz Nadbereżny zaproponował to na sesji budżetowej

Miejski transport w Stalowej Woli z dopłatą

Bezpłatną co prawda z nazwy, bo tylko na ten rok gmina dokapitalizuje Miejski Zakład Komunalny kwotą 14 milionów złotych na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług transportu publicznego.

Bezpłatne przejazdy dla uczniów w Stalowej Woli

W miniony czasie z racji powołania do życia Młodzieżowej Rady Miasta młodzi radni zaproponowali wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla uczniów zameldowanych w gminie Stalowa Wola. W tej sprawie ma się odbyć w najbliższym czasie debata.

O krok dalej poszedł prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny w trakcie sesji budżetowej, proponując radnym debatę na temat wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta. Pomysł spotkał się z aprobata radnego Damiana Marczaka (klub Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe), który przypomniał, że występował z takim pomysłem. O bezpłatnej komunikacji miejskiej wspominała również radna Joanna Grobel-Proszowska (klub Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe).

W innych miastach, które chcą wprowadzać tego typu rozwiązania przeciwnicy wymieniają argument, że "jeśli oni nie jeżdżą autobusami, to nie widzą potrzeby, by sponsorować je innym". Zwolennicy z kolei mają na względzie ograniczenie ruchu samochodowego, co ma się wpisywać w politykę proekologiczną.