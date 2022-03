Na ulice Stalowej Woli powróciły rowery miejskie. Już można je wypożyczać

W tym roku do dyspozycji mieszkańców oddanych zostało 120 jednośladów, a wśród nich 10 rowerów dziecięcych, 5 typu tandem, 10 rowerów cargo i 10 z fotelikiem dla dziecka. Rowery zlokalizowane są na dwunastu stacjach: Miejski Dom Kultury – Plac Piłsudskiego; Park Miejski – ulica Narutowicza; Huta – Rondo imienia Solidarności Huty, Górka – Aleje Jana Pawła II; Hala Targowa – ulica Okulickiego, Rondo Komisji Edukacji Narodowej – ulica Komisji Edukacji Narodowej; Bazylika – Aleje Jana Pawła II; Błonia Nadsańskie; Hutnik – ulica Wańkowicza; ulica Siedlanowskiego; ulica Czarnieckiego; Rozwadów przy Galerii Alfonsa Karpińskiego. Stacja rowerowa z ulicy Staszica przeniesiona została na Aleje Jana Pawła II obok Bazyliki.

Do wypożyczenia rowerów niezbędna jest aplikacja mobilna zainstalowana na telefonie z dostępem do Internetu oraz opłata początkowa w kwocie 10 złotych. Pierwsze 30 minut jazdy jest darmowe, kolejne to opłata w wysokości 5 groszy za minutę. W celu zwrócenia jednośladu należy ręcznie zamknąć blokadę tylnego koła i wpiąć rower do stojaka. Dopiero wtedy system uzna rower za oddany poprawnie. Żadne inne czynności nie są już wymagane.