Niedziela Palmowa z inscenizacją teatralną i osiołkiem na widowisku w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Powitanie Jezusa w Stalowej Woli

"Powitanie Jezusa Palmami" to uliczna inscenizacja przygotowana przez rozwadowskie stowarzyszenie "Przyjazna dłoń" z partnerami. W oczy rzucały się kolorowe szaty, palmy, jednak największą atrakcją był osiołek z Osady Kochany Zbigniewa Koczwary. Jednak nie był dosiadany przez aktora grającego postać Zbawiciela.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt wielkanocnych, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia.