Ogólnopolski Konkurs Modelarski „Sikorski Model Show” w Stalowej Woli z bombowcem „Karaś”. Zobacz zdjęcia

Modelarze z całego kraju na konkursie w Stalowej Woli

Już po raz dziewiąty, do Stalowej Woli przybyli modelarze z całego kraju, by wziąć udział w zmaganiach konkursowych tegorocznej edycji Sikorski Model Show. Święto wielbicieli historii i amatorów modelarstwa odbywa się pod dachem Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Na uczestników wydarzenia, jak co roku, czeka mnóstwo atrakcji.