Jan III Sobieski na Rynku w Rozwadowie. Wyjątkowe wydarzenie w Stalowej Woli z okazji 340. rocznicy bitwy pod Wiedniem. Zobacz zdjęcia

Wyjątkowe wydarzenie w Stalowej Woli z okazji 340. rocznicy bitwy pod Wiedniem

Na uczestników czekało wiele ciekawych działań: inscenizacja wjazdu króla do Rozwadowa, obozowisko wojskowe z XVII wieku, parady, pokazy i prezentacje związane z wojskowością epoki Sobieskiego, a także atrakcje dla dzieci i degustacja potraw dworskich.

Event rozpoczął się na rozwadowskim Rynku o godzinie 15 z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Była to niepowtarzalna okazja, by poznać dawne umundurowanie, broń, zwyczaje oraz warunki, w jakich funkcjonowało wojsko.

Rozwadów założony przez Jana III Sobieskiego

Rozwadów swoje istnienie zawdzięcza właśnie królowi Janowi III Sobieskiemu. W roku 1690 podpisał on przywilej lokacyjny dla Gabriela Rozwadowskiego – założyciela miasta. Nieprzypadkowo w 1990 roku, z okazji 300. rocznicy lokacji miasta, na Rynku w Rozwadowie wzniesiono pomnik tego wybitnego wodza Rzeczypospolitej jako wyraz wdzięczności mieszkańców dla władcy.

Nawiązując więc do lokalnej historii i wyjątkowej rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w ramach wydarzenia organizatorzy chcieli odzwierciedlić i zrekonstruować w żywej i atrakcyjnej formie dawne obyczaje dworskie, gonitwy husarskie, uroczystą paradę wojsk, pokaz musztry bojowej, dawne tańce, kulinaria, postacie historyczne. A wszystko po to, by przypomnieć uczestnikom podczas żywej lekcji historii, jak barwna i bogata jest nasza historia.