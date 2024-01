Spotkanie z Martą Sagatowską w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Podróżniczka opowiedziała o drodze świętego Jakuba

Spotkanie z Martą Sagatowską w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli

Pani Marta Sagatowska pokonała drogę Camino niejednokrotnie, a w trakcie spotkania przybliżyła uczestnikom różne szlaki jakubowe. Zwłaszcza Camino Primitivo, czyli pierwszy szlak do Santiago de Compostela, prowadzący z Oviedo. Podzieliła się momentami, które na trwale zapisały się w jej pamięci i sercu. Podkreślała, ze według średniowiecznej tradycji na Camino wyruszano z własnego domu, kończąc swój szlak przy katedrze w Santiago de Compostela. Współcześnie wędrówkę zaczyna się z miejsc na szlaku.

- Po Camino chodzi się głównie samemu, to jest taka droga, w której można odnaleźć drogę do swojego serca, idąc samemu. Każdy idzie, by coś w duszy przepracować, zastanowić się nad własnym życiem. Różne są motywy – opowiadała pani Marta podczas spotkania.