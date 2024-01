Stalowa Wola oddała hołd uczestnikom Powstania Styczniowego w 161. rocznicę zrywu niepodległościowego

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W Stalowej Woli oddano hołd bohaterom

To mogiły księdza Jana Leszczyńskiego, Ambrożego Sługockiego herbu Ślepowron – zarządcy dóbr księcia Lubomirskiego i emisariusza Rządu Narodowego, księdza Bernarda Birkenmayera (proboszcza parafii w Rozwadowie w latach 1875-1894), który był odpowiedzialny za przemyt broni i amunicji z Galicji do Królestwa Kongresowego dla Powstańców oraz pod obeliskiem upamiętniającym bohaterów i ofiary powstania styczniowego, na którego frontonie widnieje napis „Cześć poległym powstańcom 1863”.

W poniedziałek 22 stycznia, na cmentarzu parafialnym w Rozwadowie, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli Stanisław Sobieraj oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Wojciech Chodorek złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci o powstańcach styczniowych, którzy dążyli do zerwania kajdan rosyjskiego zaborcy.

Granica zaborów rosyjsko-austriacka

Dzisiejszy teren powiatu stalowowolskiego, poprzez bezpośrednie sąsiedztwo z granicą rosyjsko-austriacką i ogromne kompleksy leśne, sprzyjał powstaniu i powstańcom. Na terenie Galicji sformowano około 30 regularnych oddziałów. Stąd też do Królestwa Polskiego przedzierało się wielu ochotników. W czasie trwania Powstania Styczniowego wielu Galicjan dostało się do rosyjskiej niewoli. Szacuje się, że około 2 tysięcy zesłano na Syberię.

Przez obszar Dolnego Nadsania, w widłach Wisły i Sanu oraz przez rzekę Tanew biegł główny szlak zaopatrzeniowy w broń, amunicję i niezbędny ekwipunek dla walczących w Królestwie Polskim oddziałów. To przez tereny Galicji z powrotem wycofywały się z Kongresówki partie powstańcze, które brały udział w licznych potyczkach, by uciec pogoni Rosjan lub wyleczyć odniesione rany. W lasach Puszczy Sandomierskiej zbierały się małe grupy powstańcze, które w zakładanych w leśnych ostępach obozach, nabierały sił do dalszych działań zbrojnych na terenie Królestwa Polskiego. Miejsca byłych obozowych schronisk, widniały jeszcze na mapach kartograficznych w dwudziestoleciu międzywojennym. Sandomierszczyzna, Ziemia Opatowska, Galicja i Lasy Janowskie były świadkami działalności zbrojnych oddziałów, potyczek i krwawych bitew.