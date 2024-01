Stalowa Wola oddała cześć zamordowanym przedwojennym mieszkańcom Rozwadowa pochodzenia żydowskiego. Zobacz zdjęcia

W Stalowej Woli pamiętali o ofiarach holokaustu

Radni Mariusz Bajek oraz Piotr Rut złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pamięci na rozwadowskim rynku. Zrobili to w imieniu prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej, Stanisława Sobieraja.

27 stycznia przypadał Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 79 lat temu Armia Czerwona wyzwoliła niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, do którego przywieziono około 1,3 mln ludzi dwudziestu narodowości, między innymi Niemców, Polaków, Romów, Rosjan i Żydów. Ci ostatni stanowili największą liczbę spośród wszystkich ofiar.

Stalowa Wola jest depozytariuszem lokalnego dziedzictwa kultury

Miasto Stalowa Wola jest dziś depozytariuszem lokalnego dziedzictwa kultury, historii oraz pamięci o byłych żydowskich mieszkańcach zamieszkujących przez kilka stuleci najstarszą część miasta Stalowej Woli – Rozwadów. 82 lata temu w ramach niemieckiej akcji „Reinhardt” w imię szowinistycznej idei narodu niemieckiego Żydzi byli pozbawiani życia a mieszkańców Rozwadowa z dworca kolejowego spotkała ostatnia droga do komór gazowych obozów w Bełżcu i Majdanka.

Władze Niemiec zaplanowały i realizowały całkowitą eksterminację narodu żydowskiego. Stworzyły sieć obozów działających jak prawdziwe fabryki śmierci. Mordów dokonywano tam na wzór działalności przemysłowej – setkami i tysiącami, efektywnie, z uwzględnieniem czasu i kosztów transportu, prowadząc drobiazgową dokumentację. Tak skrajnej dehumanizacji i poniżenia milionów niewinnych ofiar nigdy wcześniej nie było.

Trzy miliony Polaków i trzy miliony Polskich Żydów zginęło w czasie niemieckiej okupacji. Tylko w okupowanej Polsce jakakolwiek pomoc Żydom była karana śmiercią. W takich warunkach udzielanie pomocy Żydom wymagało specjalnej odwagi i prawdziwej miłości bliźniego. Szczególnie dobrze znane są tragiczne losy beatyfikowanych w 2023 roku Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci, mieszkańców wsi Markowa na Podkarpaciu, którzy od końca 1942 roku ukrywali u siebie ośmioro Żydów – rodziny Saulów i Goldmanów, za co zostali wraz z ukrywającymi się zamordowani 24 marca 1944 r. przed własnym domem. Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich dzieci to dziś najbardziej znane ofiary tego niemieckiego prawodawstwa, a ich historia należy do najsłynniejszych spośród wszystkich Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.