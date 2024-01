Stalowa Wola w 1984 roku. Oto jak wyglądało hutnicze miasto 40 lat temu. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli stalowowolanie

Rok 1984 w Stalowej Woli. Tak wyglądało miasto

Jak wyglądała Stalowa Wola, a jak wyglądali i żyli stalowowolanie w 1984 roku? Dzięki fotografom, którzy na swoich zdjęciach uwieczniali tamte czasy, możemy udać się w podróż do przeszłości. A może urodziliście się w 1984 roku? To zobaczcie jak wtedy wyglądało miasto. Zajrzyjcie do naszej galerii.