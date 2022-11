Kacper Szeląg ze Stalowej Woli w teleturnieju „Jeden z dziesięciu”

"Jeden z dziesięciu" to najdłużej emitowany polski teleturniej. Zawodnicy dążą do zakwalifikowania się najpierw do finałowej trójki, a później do grona osób, które wezmą udział w "Wielkim Finale". To teleturniej edukacyjny, w którym najważniejsza jest erudycja, obejmująca niemal wszystkie dziedziny wiedzy, połączona z refleksem i umiejętnością strategicznego myślenia.

Kacper Szeląg przeszedł do trzeciego etapu, mając na koncie trzy szanse. Zanim dotarł do finału z jedną szansą, odpowiadał osiem razy. Wiele pytań wziął na siebie. Ostatecznie, mimo że miał największą liczbę punktów, stracił szanse, przez co zajął w finałowym rozstrzygnięciu drugie miejsce.