Spotkanie z cyklu „Poznajmy się w Stalowej Woli”. Tym razem uczestnicy przenieśli się do gorącej Hiszpanii z Conrado Moreno. Zobacz zdjęcia

Spotkanie z cyklu „Poznajmy się w Stalowej Woli”.

Conrado Moreno, to polsko-hiszpański konferansjer, osobowość medialna i telewizyjna, aktor i prezenter telewizyjny. Prowadzi autorską audycję „Życie jak w Madrycie” w „Radiu dla Ciebie”, jest autorem książki „Mój Madryt” i prezenterem „Studia Lotto”.

O godz. 19:00 rozpoczął się wyjątkowy koncert flamenco z muzyką na żywo zespołu „Compańeros Flamencos”. Było to to wyjątkowe show, które zabrało w podróż do Hiszpanii. Zobaczyć można było wspaniałych artystów, którzy wywołają niezapomniane wrażenia, zaskakują swoją energią i wirtuozerią tańca.

Po dużej dawce koncertowego hiszpańskiego temperamentu Justyna Sobkiewicz- Skrzypek ze stalowowolskiej szkoły tańca „Just Dance” wprowadziła w taneczne latynoskie kroki, których można było użyć we wspólnym tańcu pod gwiazdami z hiszpańską muzyką Dj’a Marka. O makijaże w stylu Flamenco, zadbała Elżbieta Makarowska z firmy „Mary Kay”, natomiast hiszpańskie koki wykonała Joanna Rubaś z salonu fryzjerskiego „u Asi”.