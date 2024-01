Studniówka maturzystów Zespołu Szkół numer 3 imienia Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli w Dworze Olimp. Zobacz zdjęcia

Studniówka klas maturalnych "ekonomika" ze Stalowej Woli

Jej kolega Norbert dodał: - Nadeszła więc chwila, aby w imieniu przyszłych abiturientów podziękować dyrekcji i gronu pedagogicznemu za ciepły uśmiech, tak bardzo potrzebny w chwilach zwątpienia, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazaliście. To dzięki wam, drodzy pedagodzy, poznawaliśmy tajemnice, zmienialiśmy swe poglądy i zapatrywanie na otaczający nas świat. Dojrzewaliśmy.

Prowadzący podziękowali nauczycielom, a uczniowie przekazali im pudełka z suwenirami. Podziękowali także rodzicom, „którzy byli naszym największym wsparciem” – jak powiedzieli.

Dyrektor szkoły Paweł Ciołkosz dał hasło do rozpoczęcia studniówki polonezem. Cztery klasy ruszyły do tańca w rytm staropolskiego „chodzonego” puszczanego przez DJ, a po kolacji ruszyli do szalonych tańców do białego rana.