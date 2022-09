To była piątkowa potańcówka seniorów w Stalowej Woli. Ostatnia na pożegnanie lata Zdzisław Surowaniec

W piątek w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli po raz trzeci tego lata zorganizowana została potańcówka. To była ostatnia letnia potańcówka na pożegnanie wakacji, ale tym razem nie do muzyki puszczanej z płyt, ale do granej przez zespół Emstal i piosenek wyśpiewanych przez solistów.