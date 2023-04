Ceny owoców i warzyw na targu w Stalowej Woli. Po ile pomidory, ogórki, papryka, jabłka i inne? Zobacz zdjęcia

Sprawdziliśmy ceny owoców i warzyw na targu w Stalowej Wol

Jak to na przednówku, jest trochę drożej, niż przed kilkoma tygodniami, ale od kilku tygodni stabilnie. Cena marchewki jest po 4 złotych za kilogram i trzyma się tego poziomu. Choć można trafić na karotkę po 3 złotych. Drożej o złotówkę, a nawet 4 złote niż dawniej trzeba zapłacić za cebulę. Sałatkowa jest nawet po 8 złotych za kilo (tyle co w sklepie importowana z Peru).

Cena korzenia pietruszki waha się od 4, 6, 7 do 10 złotych za kilo, w zależności od wielkości i jakości. Gruszki w cenie około 6 złotych za kilo. Za to jabłek jest dużo, najczęściej po 2, 2,50 i 3 złote za kilo. Podobnie jak ogromny wybór ziemniaków, najczęściej po 2, 2,50 złotych za kilogram. Wiele jest sadzonek ziół oraz cebul i kwiatów. I korzenie chrzanu, w cenie od 25 do 30 złotych za kilogram.