Stalowa Wola otrzymała dwa miliony złotych na budowę schroniska dla zwierząt. Zobacz zdjęcia

Dwa miliony złotych na budowę schroniska dla zwierząt w Stalowej Woli

Obecnie potrzeby bezpańskich zwierząt: psów (jest ich 34) i kotów są zabezpieczane przez stowarzyszenia: "Psia przystań" i "Kocia wyspa". Organizacje te obecnie działają dzięki pracy wolontariuszy, przy wsparciu sponsorów, miasta i ludzi dobrej woli.

- Ocena człowieczeństwa to dbałość o zwierzęta, dlatego deklaruję, że jako miasto zrobimy wszystko, aby ten azyl był wybudowany jak najszybciej - zapewnił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Budowa schroniska dla psów i kotów będzie możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania od rządu w kwocie dwóch milionów złotych w ramach programu Polski Ład, o czym mówił poseł i wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył te dwa miliony złotych na budowę schroniska w trosce o braci najmniejszych. To wyraz człowieczeństwa i ukłon w stronę tych, którzy na co dzień troszczą się o zwierzaki. Z jednej strony wolontariusze będą mieć nowoczesne miejsce do opieki, z drugiej strony zwierzęta będą przebywać w godnych warunkach - powiedział.