Piątkowy targ w Stalowej Woli z obfitością śliwek i pomidorów. Zobacz zdjęcia

Ceny na targu w Stalowej Woli

Cena są stabilne. Marchewka utrzymuje się na poziomie 3 złote za kilo. Cebula sałatkowa jest po 4, 5 złotych za kilo, młoda cebula jest po 3, 4 złote za kilo. Z kolei za pomidory w zależności od gatunku zapłacimy od 2 do 15 złotych za kilogram.

Korzeń pietruszki można spotkać najczęściej po 6 złotych za kilo. Jabłek jest dużo, najczęściej po 2, 2,50 i 3, a nawet po 6 złotych za kilo. Młode ziemniaki kupimy po 3, 4 złotych za kilogram. Fasolka szparagowa po 8 złotych za kilo. Kolby kukurydzy po 2, 2,50 lub 3 złotych za sztukę. W piątek było dużo śliwek, w cenie od 3 do 6 złotych za kilogram. Te owoce będą królować do późnej jesieni. Podobnie jak gruszki, które teraz są od 3 do 9 złotych za kilogram.