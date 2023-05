Ogród Jordanowski w Stalowej Woli zostanie zmodernizowany. Poinformował o tym prezydent miasta, Lucjusz Nadbereżny. Zobacz zdjęcia

- W ostatnim czasie pojawiło się wiele nieporozumień, które mogły wynikać z pierwszych założeń projektu. Moją główną zasadą w pełnieniu zaszczytnej funkcji Prezydenta Miasta jest „wsłuchiwać się w głos mieszkańców”. Po wysłuchaniu konstruktywnych, ale i krytycznych uwag poprawiliśmy projekt. Obecnie wygląda to tak, że w Ogrodzie Jordanowskim znajduje się ponad pół tysiąca drzew. Wiele znaczących i o historycznej charakterystyce typowej dla Stalowej Woli. Chcę Państwa zapewnić, że żadne z tych dużych, zdrowych drzew nie zostanie wycięte. Zostaną wycięte jedynie dwa małe drzewa kolidujące o bardzo małej wartości przyrodniczej i ekologicznej, w części obumierające. Z powodów sanitarnych zostało wskazanych do wycinki jedynie trzynaście obumarłych, suchych drzewek, które już teraz zagrażają bezpieczeństwu. Co więcej, według założeń projektu zostanie nasadzonych kilkadziesiąt dużych drzew, tysiące krzewów liściastych i iglastych, bylin, kwitnące róże, hortensje i wiele innych roślin, które upiększą Ogród Jordanowski. Chciałbym podziękować Mieszkańcom Stalowej Woli za tak wielką wrażliwość na zieleń, jednocześnie zapewnić i uspokoić, że w tej trosce o zieleń jesteśmy razem. Miasto Stalowa Wola ma wyraźny cel: chronić zieleń, budować miasto-ogród, a jednocześnie projektować go mądrze, aby zieleń w naszym Mieście nie była przypadkowa.” – przekazał podczas konferencji Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta.