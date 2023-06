Piątkowy targ w Stalowej Woli z obfitością już drożejących truskawek i czereśni. Po ile bób, ogórki, pomidory? Zobacz zdjęcia i ceny

Na targu w Stalowej Woli królują truskawki

Cena marchewki utrzymuje się na poziomie 7 złotych za kilo i zrównała się z tymi z supermarketach. Jest także młoda marchew po 10 złotych za kilo. Cebula sałatkowa pojawiła się na straganach po 10 złotych za kilo, młoda cebula jest po 9, 10 złotych za kilo. Pomidory lekko w dół, od 8 do 18 złotych za kilogram. Jest już bób w cenie od 16 do 10 złotych za pół kilo. No drogo.