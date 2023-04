Co dalej z drzewostanem przy budowie przedszkola przy ulicy Okulickiego w Stalowej Woli? Była wizja lokalna

Wycinanie drzew pod budowę przedszkola w Stalowej Woli

Jakie drzewa zostaną ewentualnie wycięte pod budowę nowego przedszkola oraz dlaczego we wnioskach wskazuje się większą liczbę sztuk do wycięcia, rozmawiano we wtorek na wizji lokalnej z udziałem władz miasta, naczelników poszczególnych wydziałów, miejskiego biura architektury, radnych i Urszuli Tatys – przedstawicielki mieszkańców. Kobieta w ostatnich dniach zarówno na żywo jak i on-line zbierała podpisy pod petycją w sprawie nie wyrażenia zgody na wycinkę drzew pod budowę nowego przedszkola.

Pod nową inwestycję zinwentaryzowano drzewostan, wypisując liczby na pniach. Po inwentaryzacji drzew i uzyskaniu decyzji na wycinkę wskazującą na 33 drzewa, rozgorzała dyskusja zainicjowana przez mieszkańców, w tym Urszulę Tatys. Jak czytamy w petycji, nie zgadzają się na utratę pięknych i zdrowych drzew, które są bogactwem i niezbędnym elementem krajobrazu miejskiego. Trwająca zaledwie kilka dni zbiórka podpisów przyniosła imponującą liczbę 968 głosów, w tym 401 online i 567 "na żywo"