Stalowa Wola chce podjąć się dialogu z Lasami Państwowymi w sprawie modelu zarządzania drzewostanem leśnym

Stalowa Wola chce podjąć się dialogu z Lasami Państwowymi

- Niemal 60% powierzchni gminy stanowią lasy. Lwia część tych terenów zajęta jest przez poligon wojskowy, co wiąże się z zakazem wstępu dla mieszkańców. Zarówno na terenie poligonu jak i pozostałym terenie leśnym, Nadleśnictwo Rozwadów dokonuje systematycznych trzebieży zupełnych, zgodnie z obowiązującymi planami urządzenia lasu lub ze względów "bezpieczeństwa"

- twierdzą radni. Wskazują jednocześnie, że utworzenie nowego parku inwestycyjnego pomniejszy tereny leśne docelowo o kolejne 996 hektary.

Dlatego ważne jest dokonanie korekty planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Rozwadów. Dodatkowym argumentem jest to, że w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2022-2030 opracowanej dla Gminy Stalowa Wola napisano, że jedną ze słabych stron miasta jest stosunkowo niewielka ilość terenów zieleni w porównaniu do podobnych miast. Parki spacerowe, lasy gminne, cmentarze, zieleńce, tereny zieleni osiedlowej i ulicznej w 2021r. zajmowały 5,04% powierzchni miasta, co biorąc pod uwagę zachodzące zmiany klimatu i potrzebę zapobiegania powstawaniu tak zwanej miejskiej wyspy ciepła oraz zachowania bioróżnorodności może być niewystarczające w dalszej perspektywie.