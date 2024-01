Przedszkola w Stalowej Woli w roku szkolnym 2024/2025. Dane kontaktowe, adresy

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Stalowej Woli?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone są na ogół w początkowych miesiącach roku , w lutym i marcu. Decyduje o tym dana placówka. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą być inne.

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Stalowej Woli?

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce istotna w rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.