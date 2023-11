Przedszkola w Stalowej Woli w roku szkolnym 2024/2025. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Stalowej Woli?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli trwają zazwyczaj w początkowych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola posiadają różne procesy rekrutacyjne. W pierwszym wariancie ustalane są odgórnie i znajdują się w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą wyglądać inaczej.

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Stalowej Woli?

Edukacja przedszkolna pozostaje ogromnie ważna w sferze rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, maluch uczęszczając do przedszkola uczy się życia w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwoju umiejętności z obszaru motoryki. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych umyć zęby, jeść, ubierać się, grać w piłkę, malować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa w zgodzie, empatyczne podejście do innych dzieci.