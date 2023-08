W Stalowej Woli będą trzy recyklomaty do wrzucania przez mieszkańców opróżnionych butelek i puszek

– Z ankiety przeprowadzonej w naszym mieście wynika, że 90,4 procent mieszkańców popiera pomysł wprowadzenia systemu kaucyjnego, co więcej 96,1 procent ankietowanych zadeklarowało korzystanie z recyklomatów, jeśli pojawią się one na terenie naszego miasta. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oraz konsekwentnie budując EKO-Stalową Wolę ogłaszamy przetarg na trzy pierwsze w historii miasta recyklomaty. Będą to najbardziej nowoczesne urządzenia automatycznego odbioru butelek oraz puszek. – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli.