W budynku Mostostalu w Stalowej Woli powstanie przestrzeń dla młodzieży

Przestrzeń dla młodzieży w budynku Mostostalu w Stalowej Woli

Co powstanie w budynku Mostostalu w Stalowej Woli?

Powstanie miejsce do wyciszenia się, UrbanLAB z CafeLAB – kawiarenka młodzieżowa i przestrzeń do rozmów o mieście przy kawie, aneks kuchenny z jadalnią do wspólnego gotowania, sala do zajęć fotograficznych z miejscem na galerię zdjęć, sala komputerowa z monitorem interaktywnym na ścianie, sala do robotyki, zajęć z długopisami 3D, gry w planszówki z monitorem interaktywnym na ścianie, sala do zajęć krawieckich, sala do spotkań z organizacjami pozarządowymi z monitorem interaktywnym na ścianie, pokój opiekuna, pomieszczenia do przechowywania sprzętu i wyposażenia, przestrzeń do majsterkowania, toalety: damska, męska i dla osób niepełnosprawnych oraz zaplanowanie miejsca na windę w designerskim wydaniu. Dodatkowe oczekiwania co do funkcjonalności i wyglądu zaprojektowanej przestrzeni to m.in. instalacja fotowoltaiczna, klimatyzacja i monitoring.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to 170 000,00 zł. Trwa analizowanie ofert. Biurowiec należy do Miejskiego Zakładu Komunalnego. Dawniej przestrzeń ta była zagospodarowana przez kasyno.