Będzie remont ulicy Parkowej przy dawnej posiadłości księcia Lubomirskiego w Stalowej Woli

– Obietnica złożona mieszkańcom podczas jesiennego spotkania terenowego bardzo konkretnie przekłada się na czyny. Po zakończonych pracach projektowych został ogłoszony przetarg na rzeczowy remont ulicy Parkowej. Otwiera to drogę do szybkiej realizacji od wielu lat oczekiwanej odbudowy tej drogi, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli.