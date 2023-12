Ruszyła budowa osiedla mieszkaniowego „Ogrodowe” w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia z placu budowy i wizualizacje

W Stalowej Woli powstaje nowe osiedle mieszkaniowe

Osiedle jest budowane przez Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową. Jak czytamy na stronach rządowych SIM-y to "filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tak zwane „nie dla zysku budujące mieszkania społeczne", dające możliwość dopłat do czynszu, a po okresie 15 lat wykupu mieszkania po cenie nie niższej niż wartość rynkowa.

Program SIM-u jest realizowany w Stalowej Woli

Środowa konferencja prasowa to też odpowiedź prezydenta Stalowej Woli na „krytyczne głosy opozycyjnych". - Głosy marudzenia, niedowierzania, że oto program SIM-u nie jest realizowany, że nie dojdzie do skutku. To nie słowa, a czyny, że ta konkretna realizacja, a przede wszystkim to nie tylko ta fizyczna budowa, która tu się już wznosi tych pierwszych trzech bloków, docelowo w łącznej ilości 8 bloków. To przede wszystkim konkretna liczba mieszkańców, którzy złożyli wnioski pokazują, że jest to program bardzo mocno oczekiwany i potrzebny - zapewniał prezydent.