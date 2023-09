Stalowa Wola jest większa o 870 hektarów. Do jej granic przyłączono wylesione działki pod przemysł

Stalowa Wola powiększyła dwukrotnie powierzchnię miasta, z 858 na 1728 hektary. Do granic miasta przyłączono wylesione działki pod przemysł. Tym samym miasto tworzy nową strefę ekonomiczną o wielkości prawie 1000 hektarów, dedykowaną dla innowacyjnych przedsiębiorców.

- Kończymy ważny etap otwierający nam zupełnie nowy horyzont rozwoju naszego miasta. Aby zrealizować w pełni tę śmiałą wizję rozwoju Stalowej Woli musimy dalej działać razem, ponad podziałami w myśl słów Henry’ego Forda: "Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces." Niech nie zabraknie nam naszej stalowej woli to takiego działania, wspólnie, dla Stalowej Woli!