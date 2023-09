Dobiega końca oczekiwany od wielu lat remont odcinka ulicy Wałowej w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

- Od wielu lat ten odcinek ulicy Wałowej w Stalowej Woli wymagał remontu. Miejsca parkingowe, chodniki, dojazd do licznych w tym miejscu garaży oraz sama nawierzchnia drogi pozostawiały wiele do życzenia. Dzisiaj cieszymy się z bliskiego zakończenia remontu tego odcinka, co także wspaniale wpisuje się w rewitalizację ul. Działkowej i otoczenia oczka wodnego. Dzięki decyzjom Rady Miejskiej w Stalowej Woli, która na wniosek prezydenta Miasta Lucjusza Nadbereżnego zabezpieczyła środki na te cele, Osiedle Skarpa nabiera nowej jakości i barw. Mieszkańcy będą mogli poruszać się po nowych, bezpiecznych nawierzchniach