Otwarcie luksusowego biurowca Urbi Ferro w centrum Stalowej Woli. Będą tu sklepy i restauracja - zobacz zdjęcia

Nowy biurowiec stanął w centrum Stalowej Woli

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny stwierdził, że wcześniej miasta średnie nie miały takich szans na rozwój jak obecnie, a to wszystko dzięki zrównoważonej polityce rządu: - Przez lata byliśmy pozbawieni konkretnego narzędzia, aby takie rzeczy realizować, a przecież nasi mieszkańcy nie mają innych ambicji, innych kompetencji, innych charakterów jak mieszkańcy wielkich miast - stwierdził prezydent.

Mariusz Domeradzki, prezes spółki "Operator ARP", należącej do grupy Agencji Rozwoju Przemysłu, działającej w obszarach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz gruntami mówił, że powstanie biurowca ma być impulsem ekonomicznym, pozwalającym ściągnąć do Stalowej Woli podmioty zewnętrzne zainteresowane tworzeniem centrów biznesu. Zatrudnienie miało znaleźć nawet 400 osób.

Stalowa Wola jako miasto średniej wielkości zakwalifikowała się do Programu Fabryka, którego celem jest przeciwstawienie się depopulacji oraz zwiększenie potencjału gospodarczego miasta. Jego celem jest utworzenie nowoczesnych biur dla firm z sektora techniki informatycznej oraz firm outsourcingowych, gdzie zatrudnienie mogą znaleźć osoby ze średnim i wyższym wykształceniem.

Jak dodaje prezydent biurowiec będzie kolejną, silną odnogą, obok powstającej nowej strefy ekonomicznej, do budowania gospodarki miasta. Lokalizacja nieruchomości przy ulicy Okulickiego nie jest przypadkowa. To centrum miasta o tradycjach handlowo-usługowych, które ma szansę jeszcze bardziej się ożywić.

Biurowiec dla lokalnych i zagranicznych przedsiębiorców

W trzykondygnacyjnym budynku na parterze będą się mieścić lokale usługowe, dostosowane do potrzeb potencjalnych najemców; sklepy, restauracja, lokale usługowe. Na piętrach natomiast znajdować się będą pomieszczenia biurowe. W budynku zaprojektowano dwa trzony komunikacyjno - sanitarne, pozwalające na prowadzenie infrastruktury technicznej obiektu zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem najmu. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Adamietz. W pobliżu budynku znajduje się tereny zielone z miejscem do wypoczynku, a także naziemny parking, gdzie w przyszłości mają stanąć stacje do ładowania samochodów elektrycznych.