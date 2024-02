W Stalowej Woli powstaje osiedle Ogrodowe. Jak idą prace? Zobacz ich postęp na zdjęciach

W Stalowej Woli powstaje osiedle Ogrodowe

Osiedle Ogrodowe buduje Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, której prezesem jest była wiceprezydent Stalowej Woli, Renata Knap. Jak informuje, na placu budowy właśnie zamontowany został budowlany żuraw, który widoczny jest już z daleka, a to oznacza, że budowa nie tylko nie zwalnia tempa ale wkracza w kolejny etap.



- Aby zapewnić niezawodne, sprawne i bezpieczne prace nie mogło zabraknąć żurawi budowlanych i u nas na budowie Osiedla Ogrodowego – powiedziała prezes.

Na terenie Osiedla Ogrodowego został wzniesiony także nowy element krajobrazu - nowoczesna stacja transformatorowa. Ma na celu zapewnienie niezawodnego i stabilnego zasilania dla mieszkańców oraz różnych obiektów na tym obszarze.

Jak czytamy na stronie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, stacja transformatorowa, jest kluczowym elementem infrastruktury energetycznej. Jej głównym zadaniem jest konwersja napięcia elektrycznego, co umożliwi dostarczanie energii o odpowiednich parametrach do poszczególnych bloków na Osiedlu Ogrodowym. W rezultacie w lokalach mieszkalnych mieszkańcy będą mogli się cieszyć niezakłóconym dostępem do energii elektrycznej.