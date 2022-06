Czy Paczkomat na deptaku w Stalowej Woli szpeci miasto? Kontrowersyjny obiekt wzbudza wątpliwości mieszkańców Łukasz Wołoszczak

Automaty paczkowe zrewolucjonizowały rynek kurierski w nieznany dotąd sposób. Za sukcesem tego sposobu doręczania przesyłek stoi Rafał Brzoska - polski przedsiębiorca i założyciel InPost. Szybkie rozpowszechnienie technologii wymusiło na dostawcy znajdowanie nowych miejsc na urządzenia, co niesie za sobą pewne ryzyko. Jeden ze stalowowolskich Paczkomatów, bezmyślnie postawiony na deptaku, nie pasuje do otaczającej go architektury. Czy ten trend się rozpowszechni?