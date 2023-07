Rozwadowski Targ Staroci w Stalowej Woli z pięknymi bibelotami. Oglądało i kupowało je mnóstwo osób. Zobacz zdjęcia

Zachwycające przedmioty na targu staroci w Stalowej Woli

Oprócz zachwycających przedmiotów, jak zwykle nie brakowało zwykłego szmelcu i kiczu. Ale jak widać nawet przerdzewiałe czy uszkodzone narzędzia czy przedmioty znajdują nabywców, bo nie byłyby wystawiane. Nas tym razem najbardziej zdziwiła rzeźbiona niewielka postać Jezusa. To dzieło mówiąc delikatnie, do najładniejszych nie należało. Z drugiej strony jest wiele przedmiotów i mebli tak pięknych, że wielu do nich wzdycha, ale zraża ich wysoka cena.

Targ staroci wielu traktuje jako miejsce relaksu, gdzie można przechadzać się i tylko patrzeć. Na szczęście w rozwadowskim rynku jest coraz więcej cukierni i kafejek, gdzie można sobie osłodzić życie.

Zobacz w galerii zdjęć, co oferowano w niedzielę, 16 lipca na Rozwadowskim Targu Staroci