Nowy teren rekreacyjny "Miejskie Mokradła" ma powstać w Stalowej Woli. Zobacz wizualizacje

Nowy teren rekreacyjny "Miejskie Mokradła" ma powstać w Stalowej Woli powstanie w Stalowej Woli? Atrakcja mieściłaby się przy ulicy Spacerowej, w miejscu starych stawów rybnych w sąsiedztwie elektrowni. Za jej powstaniem jest głównie młode pokolenie mieszkańców miasta, które w rozmowach z prezydentem wytknęło, że nie ma się gdzie spotykać ze znajomymi.

- Jak wynika z naszych badań ekologicznych występują tam unikalne formy przyrody. Chcemy to miejsce ocalić, bo niestety przez działania człowieka teren wysycha. Odbudowane zbiorniki miałyby charakter ekologiczny, byłyby to enklawy środowiskowe do celów rekreacyjnych