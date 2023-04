Senatorowie wizytowali Hutę Stalowa Wola i miejskie inwestycje. Zobacz zdjęcia

Senatorowie odwiedzili Hutę Stalowa Wola

Senatorowie odwiedzili Hutę Stalowa Wola SA, gdzie spotkali się z przedstawicielami spółki i zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz zwiedzili hutę. To tu produkuje się: armato-haubice Krab, w których armata nastawia się na cel automatycznie; moździerze Rak, w tym na podłożu gąsienicowym; Zdalnie Sterowny System Wieżowy; wyrzutnie rakiet Wisła i Langusta; nowe wozy bojowe piechoty Borsuk, którymi można pływać; pojazdy minowania narzutowego Baobab – K, z których pole minowania zagęszcza się za pomocą komputera, a miny programuje; oraz konstrukcje do innych wozów wojskowych, np. podwozie do Rosomaka. Senatorowie zwiedzili dział produkcyjny i obejrzeli pojazdy wytwarzane w hucie.